Ümraniye'deki dehşet anları kamerada! E-5'te yolunu kesip tokatladı...

Ümraniye'de yaşanan olay D-100 Karayolu Ümraniye Kavacık yönü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir araç, sağ şeritte seyir halindeyken yanındaki araca makas atmaya çalıştı.

SIKIŞTIRIP TOKATLADI

Önündeki kamyon nedeniyle sağ şeride geçemeyen araç, sinirlenerek yanındaki araca şişe fırlatarak emniyet şeridine sıkıştırdı.

Sıkıştırdığı aracın önüne kıran öfkeli sürücü, otomobilinden inerek diğer araçtaki sürücüye tokat attı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga nedeniyle sağ şeritte araçlar birikirken, sürücüler yaşanan olaya korna çalarak tepki gösterdi.

Araçların ısrarlı uyarısı ve bir motosiklet sürücüsünün müdahalesinin ardından öfkeli sürücü olay yerinden güçlükle ayrıldı.

