Ümraniye’de otomobil, seyir halindeki kamyonete çarptı : 2 yaralı

Ümraniye’de seyir halindeki otomobil aynı istikamette seyreden meyve sebze yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 06 EVC 454 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde seyreden 34 BY 2686 plakalı meyve sebze yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucu iki araç sürücüsü yaralanırken, otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Çarpışma sonucu kamyonet devrilerek yükleri yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici ile yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
