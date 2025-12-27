Umre dönüşü kalp krizi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, umre vazifesini tamamlayan Lamia B., uçakla sabah saatlerinde Bingöl Havalimanı'na geldi. Yaşlı kadın uçaktan indikten sonra havalimanı binasında aniden fenalaştı. Haber verilmesi üzerine havalimanına sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının defnedileceği ve taziyesinin ise Bingöl merkez Kervansaray Köyü'nde kurulacağı bildirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır