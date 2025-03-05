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  4. Un paketlerinde tam 365 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti! 8 kişi tutuklandı

Un paketlerinde tam 365 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti! 8 kişi tutuklandı

05.03.2025 00:56
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Gerçekleştirilen "Narkokapan-15" operasyonunda tam 365 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti! 8 kişi tutuklandı.

Un paketlerinde tam 365 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti! 8 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul ve Yalova'da "Narkokapan-15" adlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 365 kilo kokain ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında Yalova ile İstanbul'un Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde 13 farklı adrese yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu uyuşturucunun 23 Şubat'ta Portekiz bandıralı bir gemi ile Brezilya markalı un çuvalları içerisinde Yalova'ya getirildiğini tespit etmişti. Uyuşturucu ticaretine karıştığı tespit edilen 17 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişi ise ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan firari 4 şüphelinin yakalama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
istanbul emniyet müdürlüğü narkotik
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