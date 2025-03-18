HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Üniversite adaylarına sınav provası: Ücretsiz deneme oturumu!

Üniversite adaylarına sınav provası: Ücretsiz deneme oturumu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.03.2025 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldırım Belediyesi, Kütüphaneden Kampüse Programı kapsamında gençlere yönelik ücretsiz Temel Yeterlilik Testleri (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) deneme oturumu düzenledi.

Üniversite adaylarına sınav provası: Ücretsiz deneme oturumu!

Düşünen, üreten ve geleceğe yön veren bir neslin inşasına katkı sunmak amacıyla ‘Kütüphaneden Kampüse’ projesini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin seviyelerini tespit etmeleri ve sınav sürecini deneyimlemeleri amacıyla ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

AW414853_03

Adaylar, Bursa Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testleri (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile gerçek sınav öncesi kendilerini deneme imkânı buldu. 500 öğrencinin katıldığı sınav sonucunda oluşturulan karne ile öğrencilerin eksik oldukları konular tespit edilerek koç desteği ile konuların anlatımı yapılacak.

YILDIRIM'IN MERKEZİNDE GENÇLER VAR

AW414853_02

Gençleri geleceğe hazırlamak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz.

AW414853_04

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavlara hazırlanan gençlerimize desteğimizi artırarak sürdürüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, geleceğin teminatı gençlerimiz için maddi-manevi her türlü her imkânı sağlıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, geleceğin teminatı gençlerimiz için maddi-manevi her türlü her imkânı sağlıyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız" diye konuştu.

(İHA)

Doğa harikası şelale susuz kaldı!Doğa harikası şelale susuz kaldı!
Eski emniyet müdürü firari FETÖ'cü yakalandı! 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında görev almıştıEski emniyet müdürü firari FETÖ'cü yakalandı! 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında görev almıştı
Anahtar Kelimeler:
yks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memurların gözü bayram ikramiyesinde

Memurların gözü bayram ikramiyesinde

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Her AVM'de şubesi vardı! Tekstil devi konkordato ilan etti

Erkan Kork'un bir vukuatı daha çıktı! Hacı adaylarını da dolandırmış... Çalışanının geliri kendinden yüksek

Erkan Kork'un bir vukuatı daha çıktı! Hacı adaylarını da dolandırmış... Çalışanının geliri kendinden yüksek

İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu: En az 330 ölü

İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu: En az 330 ölü

Kayıp olarak aranırken cesedi bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Kayıp olarak aranırken cesedi bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.