Üniversitede taciz skandalı! Öğretim görevlisinin iğrenç mesajlarını gören öğrenci hiç beklemedi: Görevden uzaklaştırıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan öğretim görevlisi hakkındaki dosya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi. Bahse konu öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ve en ağır cezanın uygulanması istendi.

2024-2025 DÖNEMİNDE YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre, olay, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Döneminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yaşandı.

MESAJLARI GÖREN ÖĞRENCİ FAKÜLTE YÖNETİMİNE BİLDİRDİ

İddiaya göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde çalışan doktor öğretim görevlisi M.B., bölümdeki öğrencisine taciz ve cinsel içerikli mesajlar attı. Bunun üzerine kız öğrenci vakit kaybetmeden durumu fakülte yönetime bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fakülte yönetimi tarafından üniversite yönetimine aktarılmasının ardından bahse konu öğretim görevlisi hakkında görevinden uzaklaştırma kararı alınarak soruşturma başlatıldı.

EN AĞIR CEZANIN UYGULANMASI İSTENDİ

Üniversite tarafından yapılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından öğretim görevlisi hakkında ’kamu görevinden çıkarma’ teklifi ile konu Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Disiplin Kuruluna bildirildi.

Üniversite yönetimi tarafından sürecin hassas ve tüm detaylarıyla ilerletildiği öğrenilirken öğretim görevlisinin üniversite ile ilişiğinin kesilmesi ve en ağır cezanın uygulanması istendi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır