Üniversitelere rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı: Abdullah Gül Üniversitesi, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi...

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş atandı.

ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATAMALARI YAPILDI

Ayrıca, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Cengiz Yılmaz, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Adem Akçakaya, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Atilla Arkan ve İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne ise Bahadır Kürşat Güntürk atandı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır