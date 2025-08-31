HABER

Üniversiteye ruhsatsız silahla kaçak girip 15 yaşındaki çocuğu öldürdü! Boğaziçi'ndeki dehşette 'ayrılık' iddiası: Katilin fotoğrafları ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un (20) kampüste 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldürüp intihar etmesiyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Cinayetin nedenine ilişkin konuşulan bir iddia dikkat çekti. Katilin kampüsteki etkinliğe kaçak girdiği, sabıkasının kabarık olduğu ve silahının da ruhsatsız olduğu belirlendi, fotoğrafları da ortaya çıktı.

Türkiye dün akşam Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan dehşetle sarsıldı. Kampüste 15 yaşındaki çocuğu kafasından vuran katil Ayberk Kurtuluş'un kendisini de öldürdüğü silahın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 24 ayrı suç kaydı bulunan katilin cinayet nedeni ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTEYE KAÇAK GİRDİ

Olay, saat 19.40 sıralarında Sarıyer Hisarüstü Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde yer alan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayberk Kurtuluş (20) sabah saatlerinde ilişkisi olduğu olduğu iddia edilen Hilal Özdemir (15) ile tartıştı. Tartışmanın ardından Özdemir, yarı zamanlı çalıştığı üniversitenin kafesine gitti.

Üniversitede bir etkinlik olduğu sırada etkinliğe kaçak giren Ayberk Kurtuluş, Hilal Özdemir'i silahla kafasından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde Ayberk K. ve H.Ö.'nün hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN VURDU' İDDİASI

Öte yandan, Ayberk Kurtuluş'un 24 ayrı suç kaydının olduğu, kendinden ayrılmak istediği için Hilal Özdemir'i vurduğu iddia edildi.

TABANCASI RUHSATSIZ ÇIKTI

Olay yerinde yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

