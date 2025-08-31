HABER

Ünlü eğlence mekanı sahibine suikast girişimi! Taksim'in göbeğinde saldırdılar: "Başıma 1 milyon dolar ödül koymuşlar"

Beyoğlu'nun ünlü eğlence mekanlarından Çiçek Bar'ın sahibi Sezai Gülmez silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından Gülmez'den gelen açıklama dikkat çekti: "Duyduğuma göre, beni öldürene 1 milyon dolar ödül verilecekmiş."

Aynı zamanda Karaköy Esnaflar Derneği eski başkanı da olan Sezai Gülmez, dün ailesi ile tatile gitmek için son hazırlıklarını yaptı. Gülmez ailesi eşyalarını araca yerleştirmek için hazırlık yaparken, Sezai Gülmez’in şoförü Enes Dağın da bu esnada aileye yardımcı oluyordu.

4 EL SİLAH SESİ

Halk TV'nin haberine göre; saat 16.00 gibi Gülmez ailesi evden çıkmak üzereyken 4 el silah sesi duyuldu. Sezai Gülmez silah seslerini duyar duymaz dışarıya koştu. Gülmez, Enes Dağın’ın yerde vurulmuş halde olduğunu gördü. Kurşunlardan en az birinin Dağın’ın bacağına isabet ettiği anlaşıldı. Enes Dağın hastaneye kaldırıldıktan sonra Sezai Gülmez, Zekeriyaköy Jandarma Karakol Komutanlığına giderek ifade verdi.

“BENİ ÖLDÜRENE 1 MİLYON DOLAR VERECEKLERMİŞ”

Sezai Gülmez, uzun bir süredir bir suç örgütü ile husumet yaşadığını ifade ederek “Benim daha önce husumetli olduğum şahıslar vardı. Duyduğuma göre, beni öldürene 1 milyon dolar ödül verilecekmiş diye haber aldım” dedi.

MEKÂNINDA DA SALDIRI GİRİŞİMİ OLMUŞTU

Öte yandan Sezai Gülmez’in daha önce de iş yerinde silahlı saldırıya uğramak üzereyken, saldırganın yakalandığı anlaşıldı. Birkaç yıl öncesine kadar Karaköy’de birkaç eğlence mekânı olan Sezai Gülmez, Beyoğlu’nun en bilinen mekânlarından biri olan Çiçek Bar’ın da sahibi.

BİR DAVADA SANIK BİRİNDE ŞİKÂYETÇİ

Sezai Gülmez’in sanık olarak yargılandığı bir dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde bulunuyor. Gülmez’in şikâyetçi olarak yer aldığı bir başka dava dosyası ise Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde bulunuyor. Her iki dava dosyasına ilişkin de yargılama sürüyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

