Ünlü dizideki teknoloji gerçek oldu! Google'ın yeni icadı dünyayı salladı

Google, yapay zeka sistemlerinde bellek kullanımını performanstan ödün vermeden en az 6 kat azaltan yeni sıkıştırma algoritması TurboQuant'ı tanıttı. Sosyal medyada "Silicon Valley" dizisindeki "Pied Piper" teknolojisine benzetilen bu yenilik, endüstride Google'ın "DeepSeek anı" olarak yorumlanıyor.

Enes Çırtlık

Üretken yapay zeka modelleri her geçen gün daha da akıllanırken, bu sistemlerin ihtiyaç duyduğu devasa bellek (RAM) ve işlem gücü kapasiteleri teknoloji dünyasının en büyük darboğazlarından biri haline gelmişti. Ancak yazılım devi Google'ın laboratuvarlarından gelen yeni bir haber, bu devasa maliyetleri ve donanım krizlerini kökünden çözmeye aday.

SILICON VALLEY DİZİSİNDEKİ "PIED PIPER" GERÇEK OLDU

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Google yeni ultra verimli yapay zeka bellek sıkıştırma algoritması "TurboQuant"ı duyurdu.

Google'ın yeni teknolojisi, 2014'ten 2019'a kadar yayınlanan "Silicon Valley" dizisindeki Pied Piper'ı andırıyor. Dizide Pied Piper'ın çığır açan teknolojisi, dosya boyutlarını neredeyse kayıpsız bir şekilde büyük ölçüde küçülten bir sıkıştırma algoritmasıydı. Google Research'ün yeni TurboQuant algoritması da tıpkı Pied Piper'ın bu algoritması gibi, kalite kaybı olmadan aşırı sıkıştırma yapmayı hedefliyor, ancak sadece bu kez konu dosyalar değil, yapay zeka sistemleri.

YAPAY ZEKA MALİYETLERİNİ DÜŞÜREBİLİR

Google Research, bu teknolojiyi yapay zekanın performansını etkilemeden çalışma belleğini küçültmenin yeni bir yolu olarak tanımlıyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, yapay zekanın daha az yer kaplarken ve doğruluğunu korurken daha fazla bilgiyi hatırlamasına olanak tanıyacak.

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguları ve bu sıkıştırmayı mümkün kılan iki yöntemi (PolarQuant adlı kuantizasyon yöntemi ve QJL adlı eğitim/optimizasyon yöntemi) önümüzdeki ay düzenlenecek olan ICLR 2026 konferansında sunmayı planlıyor. Eğer gerçek dünyada başarıyla uygulanırsa TurboQuant, "KV önbelleği" olarak bilinen çalışma belleğini "en az 6 kat" azaltarak yapay zekayı çalıştırmayı çok daha ucuz hale getirebilir.

GOOGLE'IN "DEEPSEEK ANI" OLABİLİR Mİ?

Cloudflare CEO'su Matthew Prince gibi bazı sektör liderleri bu gelişmeyi şimdiden "Google'ın DeepSeek anı" olarak adlandırıyor. Bu benzetme, rakiplerinden çok daha düşük maliyetle ve daha zayıf çiplerle eğitilmesine rağmen rekabetçi sonuçlar elde eden Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'in yarattığı verimlilik sıçramasına bir atıf taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'dan müzik dünyasını sarsacak hamle! Google'dan müzik dünyasını sarsacak hamle!

Ancak yine de TurboQuant'ın henüz geniş çapta kullanıma sunulmadığını ve şu an için hala bir "laboratuvar buluşu" olduğunu belirtmekte fayda var. Silicon Valley dizisindeki Pied Piper bilişim kurallarını tamamen değiştirmişti, TurboQuant ise çıkarım (inference) sırasında verimlilik artışlarına ve daha az belleğe ihtiyaç duyan sistemlere yol açabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Starlink Türkiye'ye mi geliyor? Bakan Yardımcısı Sayan açıkladıStarlink Türkiye'ye mi geliyor? Bakan Yardımcısı Sayan açıkladı
Adana'da akılalmaz görüntüler! Tavandan çıktı: Ayağıyla aracı kullandıAdana'da akılalmaz görüntüler! Tavandan çıktı: Ayağıyla aracı kullandı

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

