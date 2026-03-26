Ünlü dizideki teknoloji gerçek oldu! Google'ın yeni icadı dünyayı salladı

Üretken yapay zeka modelleri her geçen gün daha da akıllanırken, bu sistemlerin ihtiyaç duyduğu devasa bellek (RAM) ve işlem gücü kapasiteleri teknoloji dünyasının en büyük darboğazlarından biri haline gelmişti. Ancak yazılım devi Google'ın laboratuvarlarından gelen yeni bir haber, bu devasa maliyetleri ve donanım krizlerini kökünden çözmeye aday.

SILICON VALLEY DİZİSİNDEKİ "PIED PIPER" GERÇEK OLDU

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Google yeni ultra verimli yapay zeka bellek sıkıştırma algoritması "TurboQuant"ı duyurdu.

Introducing TurboQuant: Our new compression algorithm that reduces LLM key-value cache memory by at least 6x and delivers up to 8x speedup, all with zero accuracy loss, redefining AI efficiency. Read the blog to learn how it achieves these results: https://t.co/CDSQ8HpZoc pic.twitter.com/9SJeMqCMlN — Google Research (@GoogleResearch) March 24, 2026

Google'ın yeni teknolojisi, 2014'ten 2019'a kadar yayınlanan "Silicon Valley" dizisindeki Pied Piper'ı andırıyor. Dizide Pied Piper'ın çığır açan teknolojisi, dosya boyutlarını neredeyse kayıpsız bir şekilde büyük ölçüde küçülten bir sıkıştırma algoritmasıydı. Google Research'ün yeni TurboQuant algoritması da tıpkı Pied Piper'ın bu algoritması gibi, kalite kaybı olmadan aşırı sıkıştırma yapmayı hedefliyor, ancak sadece bu kez konu dosyalar değil, yapay zeka sistemleri.

YAPAY ZEKA MALİYETLERİNİ DÜŞÜREBİLİR

Google Research, bu teknolojiyi yapay zekanın performansını etkilemeden çalışma belleğini küçültmenin yeni bir yolu olarak tanımlıyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, yapay zekanın daha az yer kaplarken ve doğruluğunu korurken daha fazla bilgiyi hatırlamasına olanak tanıyacak.

Araştırmacılar, elde ettikleri bulguları ve bu sıkıştırmayı mümkün kılan iki yöntemi (PolarQuant adlı kuantizasyon yöntemi ve QJL adlı eğitim/optimizasyon yöntemi) önümüzdeki ay düzenlenecek olan ICLR 2026 konferansında sunmayı planlıyor. Eğer gerçek dünyada başarıyla uygulanırsa TurboQuant, "KV önbelleği" olarak bilinen çalışma belleğini "en az 6 kat" azaltarak yapay zekayı çalıştırmayı çok daha ucuz hale getirebilir.

GOOGLE'IN "DEEPSEEK ANI" OLABİLİR Mİ?

Cloudflare CEO'su Matthew Prince gibi bazı sektör liderleri bu gelişmeyi şimdiden "Google'ın DeepSeek anı" olarak adlandırıyor. Bu benzetme, rakiplerinden çok daha düşük maliyetle ve daha zayıf çiplerle eğitilmesine rağmen rekabetçi sonuçlar elde eden Çinli yapay zeka modeli DeepSeek'in yarattığı verimlilik sıçramasına bir atıf taşıyor.

Ancak yine de TurboQuant'ın henüz geniş çapta kullanıma sunulmadığını ve şu an için hala bir "laboratuvar buluşu" olduğunu belirtmekte fayda var. Silicon Valley dizisindeki Pied Piper bilişim kurallarını tamamen değiştirmişti, TurboQuant ise çıkarım (inference) sırasında verimlilik artışlarına ve daha az belleğe ihtiyaç duyan sistemlere yol açabilir.