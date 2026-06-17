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Ünlü galericideki 141 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren oto galerideki 'dolandırıcılık' iddialarına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 141 milyonluk vurgunun detayları da ortaya çıktı.

Ünlü galericideki 141 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösteren oto galerideki 'dolandırıcılık' iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede, oto galeri sahibi Şahin Çolak ile babası Şerafettin Çolak, kardeşi Ümit Çolak ve galeride çalışan Şerif Yalçın Hünüloğlu'nun, lüks araç alım ve satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı ileri sürüldü.

Ünlü galericideki 141 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı 1
tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, soruşturma kapsamında oto galeri sahibi Şahin Çolak'ın yurtdışında olduğu öğrenildi. İddianamede Baba Şerafettin Çolak'ın oto galeride emir ve talimat vererek işleyişe müdahil olup dolandırıcılığa iştirak ettiği, kardeş Ümit Çolak'ın da işleyişe müdahil olduğu ve her 2 kişinin de 'Malvarlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği yer aldı.

Ünlü galericideki 141 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı 2

87 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüphelilerden Şahin Çolak, Şerafettin Çolak ile Ümit Çolak hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Mal varlığını aklama suçundan' 27'şer yıldan 87'şer yıla kadar hapis cezası istenirken, şüpheli Şerif Yalçın Hünüloğlu için ise 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ünlü galericideki 141 milyonluk vurgunun detayları ortaya çıktı 3

"GÜVEN ÜZERİNE SİSTEM GELİŞTİRMİŞLER"

tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu olayın detaylarını ekranlarda anlattı. Tosunoğlu, "Güven üzerine bir sistem geliştirmişler. Lüks araçlar birden yok oldu. Kepenkler indi. Oranın sahibi Şahin Çolak’ın 25 Aralık günü eşiyle birlikte kapıkule sınır kapısından çıkış yaptığını gördük. Araçlarını satış, alış için bırakan ve milyonlarca TL değerindeki bu lüks araçların paralarıyla birlikte kaçtığı ortaya çıktı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
oto galeri
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