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Ünlü iş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Eşinden açıklama, kan çağrısı yaptı: 'Durumu kritik'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.02.2025 14:32
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Son dakika haberi: Bir dönem İngiltere'nin en zengin insanları arasında yer alan ünlü iş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Haberler sonrası açıklama yapan Nadir'in eşi, Asil Nadir'in durumunun kritik olduğunu ifade ederek kan bağışı çağrısı yaptı.

Ünlü iş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Eşinden açıklama, kan çağrısı yaptı: 'Durumu kritik'

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddiası gündem oldu.

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'ÖLDÜ' İDDİALARINI YALANLADI

Ancak yoğun bakımda tedavi gören Nadir'in ölümü eşi ve hastane hekimleri tarafından yalanlandı.

"DURUMU KRİTİK"

Asil Nadir'in eşi Neriman Nur ise Asil Nadir’in durumunun kritik olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü açıklayarak kan bağışı çağrısı yaptı.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir 1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere iş insanı
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ALLAH RAHMET EYLESİN DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR BAZEN HİÇ SEVMEDİKLERİNE NASİP OLUR BU YÜZDEN KİMSENİN HAKKINI YEMEYE ÇOK KAZANMAK İÇİN HIRS YAPMAYA SONRADA YANINDA GÖTÜREMEDİĞİN MALININ HESABINI VERMEYEDE GEREK KALMAZ HESAP KOLAYLAŞIR ÜSTELİK RIZK ALLAHA AİTTİT BİZ İNSANLAR İMANIMIZI KURTARMAYA ODAKLANMALIYIZ SAYGILAIMLA
şimdi sıra kazandıklarının hesabini vermeye gelsi
Bohçesi hangi amelle dolu acaba ? İnşallah bohçası iyi amellerle doludur...
bohcasi cenabi allahla onun arasinda herkes kendi amelini düşünsun mevlam imani itikati olanı affeder
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