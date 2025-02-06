Ünlü iş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Eşinden açıklama, kan çağrısı yaptı: 'Durumu kritik'

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir'in hayatını kaybettiği iddiası gündem oldu.

'ÖLDÜ' İDDİALARINI YALANLADI

Ancak yoğun bakımda tedavi gören Nadir'in ölümü eşi ve hastane hekimleri tarafından yalanlandı.

"DURUMU KRİTİK"

Asil Nadir'in eşi Neriman Nur ise Asil Nadir’in durumunun kritik olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü açıklayarak kan bağışı çağrısı yaptı.

ASİL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir 1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındığında Asil Nadir İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.