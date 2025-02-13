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  4. Ünlü iş insanı İzzet Garih ölümle tehdit edilmişti! Saldırganın görüntüleri ortaya çıktı... Aracıyla bariyerleri kırıp holding binasına girmeye çalıştı

Ünlü iş insanı İzzet Garih ölümle tehdit edilmişti! Saldırganın görüntüleri ortaya çıktı... Aracıyla bariyerleri kırıp holding binasına girmeye çalıştı

13.02.2025 14:28
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Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'in ölümle tehdit edilmesi gündem olmuştu. Ahmet Furkan B. adlı şahıs sosyal medyadan "Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm" mesajı atarak Garih'i tehdit etti ve sonrasında holding binasına zorla girmeye çalıştı. Burada yüksek sesle bağırarak, “İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih’i de sizi de yakarım” şeklinde tehditler savurdu. Öte yandan saldırı anına ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ünlü iş insanı İzzet Garih ölümle tehdit edilmişti! Saldırganın görüntüleri ortaya çıktı... Aracıyla bariyerleri kırıp holding binasına girmeye çalıştı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'in sosyal medya hesabına 19 Ocak'ta bir mesaj gönderildi.

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ÖLÜMLE TEHDİT EDİP, ARACIYLA HOLDİNG BİNASINA ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI

Ahmet Furkan B. isimli kişi tarafından gönderilen mesajda, “Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm" diye tehdit içerikli ifadelerin olduğu öğrenilirken bu mesajından 5 gün sonra da İzzet Garih'e ait İstanbul Beşiktaş'taki Alarko Holding binasının önüne gelen Ahmet Furkan B., güvenlik görevlilerinin müdahale etmesine izin vermeden arabasıyla hızlı bir şekilde bina içine girmeye çalıştı.

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"BENİ BURAYA ALMAZSANIZ İZZET GARİH'İ DE SİZİ DE YAKARIM"

Holdingin girişinde yer alan dubalara çarparak durmak zorunda kalan Ahmet Furkan B., “İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih'i de sizi de yakarım" dedi.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Polisin olay yerine gelmesi üzerine Ahmet Furkan B. gözaltına alındı. Kendisinin İzzet Garih'in kardeşi olduğunu düşündüğünü ifadesinde belirten Ahmet Furkan B., söz konusu hareketleri bu sebeple gerçekleştirdiğini söyledi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ahmet Furkan B., mahkemedeki ifadesinde de yaptıklarından pişman olmadığını söyledi. Ahmet Furkan B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş insanı İzzet Garih'i sosyal medya hesabından tehdit eden Ahmet Furkan B.'nin aracıyla holding binasına girmeye çalıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Furkan B.'nin hafif ticari aracıyla bariyerlerle kapalı holding girişine geldiği ve hız kesmeden girmeye çalıştığı görülüyor. Aracın dubaların üstünde asılı kalmasının ardından aracından inen şüphelinin güvenlik görevlilerinin üstüne yürüdüğü görülüyor. Akşam saatlerinde tekrar holdingin girişine gelen Furkan B.'nin güvenlik görevlileri tarafından geri gönderildiği kameralara yansıyor. ,

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Alarko Holding İzzet Garih
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