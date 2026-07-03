Ünlü oyuncu Rozina Lazkani Suriye'de Meclis'e girdi! Şara'dan sürpriz

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yeni parlamentoyu oluşturacak üyelerin belirlenmesi sürecini tamamladığını resmi makamlar aracılığıyla duyurdu.

DİZİ OYUNCUSU ROZİNA LAZKANİ MECLİSE ATANDI

Suriye resmi haber ajansının aktardığı bilgilere göre, 210 sandalyeden oluşan Halk Meclisi’nin 70 üyesi, anayasal yetkiler çerçevesinde doğrudan Cumhurbaşkanı Şara tarafından atandı. Bu kontenjandan meclise giren isimlerden biri de 36 yaşındaki televizyon oyuncusu Rozina Lazkani oldu.

Uluslararası dijital yayın platformlarında da yer alan "Al-Hayba" dizisindeki rolüyle tanınan Lazkani, karar sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görevlendirme nedeniyle Cumhurbaşkanı Şara’ya teşekkür eden Lazkani, meclis çalışmalarında kendisine duyulan güvene layık olmak için gayret göstereceğini ve bu adımın profesyonel kariyerinin en önemli dönüm noktası olduğunu belirtti. 2014 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Lazkani’nin, daha önce herhangi bir siyasi parti veya kamu kurumunda görev almadığı, siyasi geçmişinin bulunmadığı bildirildi.

MAĞDUR YAKINLARI VE KİMYASAL SALDIRI TANIKLARI DA PARLAMENTODA

Cumhurbaşkanı Şara’nın doğrudan atama yetkisini kullandığı 70 kişilik listede, ülkedeki toplumsal ve siyasi temsili artırmaya yönelik farklı kesimlerden isimlere yer verildi. Bu kapsamda iç savaşta yakınlarını kaybeden mağdur aileleri, eski siyasi tutuklular ve iç savaş sürecindeki kimyasal saldırılardan kurtulan siviller de geçiş dönemi parlamentosunun üyeleri olarak belirlendi.

KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI 21’E YÜKSELDİ

Yeni yasama döneminde parlamentodaki kadın temsiliyetinde de artış kaydedildi. Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanan 70 üyenin 15'ini kadınlar oluşturdu. Seçim kurulu tarafından belirlenen diger meclis üyeleri arasındaki 6 kadın milletvekilinin de sürece dahil olmasıyla birlikte, yeni dönemde Halk Meclisi’ndeki toplam kadın üye sayısı 21’e ulaşmış oldu.