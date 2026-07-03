HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ünlü oyuncu Rozina Lazkani Suriye'de Meclis'e girdi! Şara'dan sürpriz

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkenin geçiş sürecinde görev alacak yeni parlamentonun üye atamalarını tamamladı. 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 70 üyesi doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenirken; atanan isimler arasında oyuncu Rozina Lazkani'nin de olması dikkat çekti. Yeni parlamento yapısında kadın milletvekili sayısı ise 21'e ulaştı.

Ünlü oyuncu Rozina Lazkani Suriye'de Meclis'e girdi! Şara'dan sürpriz
Devrim Karadağ

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yeni parlamentoyu oluşturacak üyelerin belirlenmesi sürecini tamamladığını resmi makamlar aracılığıyla duyurdu.

DİZİ OYUNCUSU ROZİNA LAZKANİ MECLİSE ATANDI

Suriye resmi haber ajansının aktardığı bilgilere göre, 210 sandalyeden oluşan Halk Meclisi’nin 70 üyesi, anayasal yetkiler çerçevesinde doğrudan Cumhurbaşkanı Şara tarafından atandı. Bu kontenjandan meclise giren isimlerden biri de 36 yaşındaki televizyon oyuncusu Rozina Lazkani oldu.

Ünlü oyuncu Rozina Lazkani Suriye de Meclis e girdi! Şara dan sürpriz 1

Uluslararası dijital yayın platformlarında da yer alan "Al-Hayba" dizisindeki rolüyle tanınan Lazkani, karar sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görevlendirme nedeniyle Cumhurbaşkanı Şara’ya teşekkür eden Lazkani, meclis çalışmalarında kendisine duyulan güvene layık olmak için gayret göstereceğini ve bu adımın profesyonel kariyerinin en önemli dönüm noktası olduğunu belirtti. 2014 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Lazkani’nin, daha önce herhangi bir siyasi parti veya kamu kurumunda görev almadığı, siyasi geçmişinin bulunmadığı bildirildi.

Ünlü oyuncu Rozina Lazkani Suriye de Meclis e girdi! Şara dan sürpriz 2

MAĞDUR YAKINLARI VE KİMYASAL SALDIRI TANIKLARI DA PARLAMENTODA

Cumhurbaşkanı Şara’nın doğrudan atama yetkisini kullandığı 70 kişilik listede, ülkedeki toplumsal ve siyasi temsili artırmaya yönelik farklı kesimlerden isimlere yer verildi. Bu kapsamda iç savaşta yakınlarını kaybeden mağdur aileleri, eski siyasi tutuklular ve iç savaş sürecindeki kimyasal saldırılardan kurtulan siviller de geçiş dönemi parlamentosunun üyeleri olarak belirlendi.

KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI 21’E YÜKSELDİ

Yeni yasama döneminde parlamentodaki kadın temsiliyetinde de artış kaydedildi. Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atanan 70 üyenin 15'ini kadınlar oluşturdu. Seçim kurulu tarafından belirlenen diger meclis üyeleri arasındaki 6 kadın milletvekilinin de sürece dahil olmasıyla birlikte, yeni dönemde Halk Meclisi’ndeki toplam kadın üye sayısı 21’e ulaşmış oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
JASAT 6 iş yerinden hırsızlık olayını aydınlattıJASAT 6 iş yerinden hırsızlık olayını aydınlattı
Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltındaBakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Anahtar Kelimeler:
suriye Ahmed Şara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.