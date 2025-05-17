Ünlü tatil beldesi Göcek'te kaplumbağalar için müzik yasağı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in koylarında, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak amacıyla, yaz sezonu boyunca belirli saatlerde müzik yayını yasaklandı. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında, akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında teknelerde müzik çalınmayacak.

NEDENİ ÜREME NOKTALARI OLMASI...

Turkuaz renkte denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajlarıyla Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilcilerden büyük ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla, müzik yasağı uygulaması devreye girdi. Yasağın temel nedeni, Göcek koylarının deniz kaplumbağaları için önemli bir üreme alanı olması.

Yeni düzenlemeye göre, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında saat 20.00 ile saat 08.00 saatleri arasında müzik yayını yapılmayacak. Yasağa aykırı hareket eden tekneler hakkında idari işlem uygulanabilecek. Müzik yayını yalnızca bakanlık izniyle yapılabilecek.