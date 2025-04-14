Ünlü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti

Perulu yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yazarın vefatını oğlu Alvaro Vargas Llosa sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamaya göre Vargas Llosa, Lima’daki evinde hayata veda etti.

Alvaro Vargas Llosa, babasının ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu büyük kaybın, ailesi, dostları ve dünya genelindeki okurları için derin bir üzüntüye yol açacağının farkındayız. Ancak onun uzun, üretken ve çok yönlü bir hayat sürdüğünü, ardında iz bırakacak bir külliyat bıraktığını bilmek bir nebze teselli kaynağı olabilir.”

Yazarın vasiyeti doğrultusunda kamuya açık bir tören düzenlenmeyecek. Llosa’nın naaşı ailesinin kararıyla yakılacak.