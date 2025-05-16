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Ünlü yazar Rüşdi’yi öldürmeye teşebbüsle suçlanan Matar’a 25 yıl hapis cezası

Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı ünlü yazar Selman Rüşdi’ye 2022 yılında bıçaklı saldırı düzenleyen 27 yaşındaki Hadi Matar, cinayete teşebbüs suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü yazar Rüşdi’yi öldürmeye teşebbüsle suçlanan Matar’a 25 yıl hapis cezası

Hindistan doğumlu İngiliz-Amerikalı yazar Selman Rüşdi’ye 2022 yılında New York’ta bir konferansta bıçaklı saldırı düzenleyen 27 yaşındaki Hadi Matar’ın cezası belli oldu. Rüşdi’yi bıçaklayan ve kısmen kör eden Matar, cinayete teşebbüs suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Matar ayrıca, Rüşdi’nin konuşmasında sahnede bulunan moderatör Ralph Henry Reese’i yaralamaktan dolayı da 7 yıl hapis aldı.

"SALDIRIYI ORADA BULUNAN BİN 400 KİŞİYE EN BÜYÜK ZARARI VERECEK ŞEKİLDE TASARLADI"

Chautauqua Bölge Savcısı Jason Schmidt, her iki cezanın aynı anda (eş zamanlı) infaz edileceğini, çünkü her iki mağdurun da aynı olayda yaralandığını bildirdi. Schmidt, "Bu saldırıyı sadece Rüşdi’nin değil, bu topluluğa, orada bulunan bin 400 kişiye en büyük zararı verecek şekilde tasarladı" diyerek Matar’ın bu maksimum cezayı "hakkettiğini" vurguladı.

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"SELMAN RÜŞDİ BAŞKALARINA SAYGISIZLIK ETMEK İSTİYOR"

Kamu avukatı Nathaniel Barone ise, Matar’ın daha önce herhangi bir sabıkasının olmadığını ve savcıların, etkinlikteki seyircilerin de mağdur sayılması gerektiği yönündeki iddiasına karşı çıktığını söyledi. Barone, "O günden bu yana, son birkaç yıldır bu dava uluslararası bir medya gösterisine dönüştü. Matar için en başından beri hiçbir zaman masumiyet karinesi söz konusu olmadı" şeklinde konuştu.
Matar cezası açıklanmadan önce mahkemede, "Selman Rüşdi başkalarına saygısızlık etmek istiyor. Zorbalık yapmak istiyor, başkalarına zorbalık etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

MATAR, RÜŞDİ’Yİ 15 KEZ BIÇAKLAMIŞTI

Ünlü yazar Selman Rüşdi, 12 Ağustos 2022’de New York eyaletinin Chautauqua kentindeki bir edebi etkinlik sırasında sahnedeyken Hadi Matar tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Matar, Şubat ayında cinayete teşebbüs ve saldırı suçlarından mahkum edilmişti. İki hafta süren dava boyunca Rüşdi, sahnedeyken bir adamın hızla kendisine doğru koştuğunu gördüğünü belirtmişti. Hadi Matar, Rüşdi’yi yanağı, göğsü, gözü, boynu ve uyluğu dahil olmak üzere toplam 15 kez bıçaklamıştı. Rüşdi, yaşadıklarını ve uzun iyileşme sürecini "Bıçak: Bir Cinayete Teşebbüsün Ardından Meditasyonlar" adlı kitabında detaylı bir şekilde anlatmıştı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet suikast Salman Rüşdi
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