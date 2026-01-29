HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

UpScrolled, uygulama mağazalarını altüst etti: Kurucusu Filistin kökenli

ABD'de TikTok'un ülkedeki yeni sahiplerinin Trump yönetimiyle olan bağları nedeniyle endişelenen kullanıcılar alternatif arayışına başlarken, bu durumdan en karlı çıkan ise UpScrolled uygulaması oldu. Filistinli-Ürdünlü-Avustralyalı teknoloji uzmanı Issam Hijazi tarafından kurulan uygulama, App Store'da Sosyal Ağ kategorisinde Threads ve WhatsApp'ı geçip 1. sıraya oturdu. İşte X, Instagram ve TikTok'un karışımı olan o uygulama...

UpScrolled, uygulama mağazalarını altüst etti: Kurucusu Filistin kökenli
Enes Çırtlık

ABD'de bazı TikTok kullanıcılarının, platformun ülkedeki yeni sahiplerinin Trump yönetimiyle olan bağlarından endişe duyması ve alternatif platformlar araması, TikTok'un rakiplerinin işine yaradı. Bu durumdan en çok kazançlı çıkan ise, Apple'ın uygulama mağazası App Store'daki ücretsiz uygulamalar arasında 2. sıraya yükselen UpScrolled uygulaması oldu.

UpScrolled, uygulama mağazalarını altüst etti: Kurucusu Filistin kökenli 1

KURUCUSU FİLİSTİN KÖKENLİ ISSAM HIJAZI

Business Insider'da yer alan habere göre, geçen yıl piyasaya sürülen UpScrolled, daha önce IBM ve Oracle gibi teknoloji devlerinde çalışmış Filistinli-Ürdünlü-Avustralyalı teknoloji uzmanı Issam Hijazi tarafından kuruldu.

UpScrolled, uygulama mağazalarını altüst etti: Kurucusu Filistin kökenli 2

Platformun web sitesinde, "UpScrolled, dünya çapındaki kullanıcıları güçlendirmek için tasarlanmış bir sosyal medya platformudur; düşünceleri özgürce ifade etmek, anları paylaşmak ve başkalarıyla bağlantı kurmak için bir alan. Bunu inşa ettik çünkü insanlar her gün kullandıkları platformlarda daha fazla şeffaflık, özgünlük ve güven istiyorlar." deniliyor.

YÜZ BİNLERCE KEZ İNDİRİLDİ, 1 NUMARAYA YERLEŞTİ

Uygulama analiz şirketi Sensor Tower'ın tahminlerine göre; Haziran 2025'te piyasaya sürülmesinden bu yana Salı günü itibarıyla UpScrolled, ABD'de yaklaşık 400.000, dünya genelinde ise 700.000 kez indirildi. Uygulama, 22 Ocak'tan itibaren indirmelerde büyük bir artış gördü. Sensor Tower, UpScrolled'un ABD'deki indirmelerinin %85'inin 21-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiğini tahmin ediyor.

UpScrolled, uygulama mağazalarını altüst etti: Kurucusu Filistin kökenli 3

Çarşamba günü itibarıyla UpScrolled, Apple App Store'daki "sosyal ağ" kategorisinde Meta'nın Threads, WhatsApp ve TikTok uygulamalarını geride bırakarak 1. sıraya yerleşti. Android uygulama mağazası Google Play'de ise 6. sıradaki ücretsiz sosyal uygulama oldu.

UPSCROLLED NASIL ÇALIŞIYOR?

UpScrolled; X (eski adıyla Twitter), Instagram ve TikTok'un bir kombinasyonu gibi hissettiriyor. Takip ettiğiniz hesaplardan oluşan bir akış, kaydırmalı gönderiler, dikey kısa videolar, hikayeler ve trend olan konular ile etiketlerin yer aldığı bir keşfet sayfası bulunuyor.

Uygulamanın yeni kullanıcılar için en dikkat çeken noktalarından biri içerik sansürüne karşı duruşu: UpScrolled web sitesinde, "Gölge yasaklama (shadowban) yok, gizli erişim kısıtlama/yavaşlatma yok, parayı verenin düdüğü çaldığı kayırmacılık yok - asla" diyor.

UpScrolled, uygulama mağazalarını altüst etti: Kurucusu Filistin kökenli 4

SSS bölümünde ise, "UpScrolled ifade özgürlüğünü korumaya kararlıdır ancak bu özgürlük sorumlulukla birlikte gelir. Yalnızca topluluk kurallarımızı veya genel kabul görmüş yasal ve etik standartları ihlal eden içeriği kısıtlıyoruz. Buna yasadışı faaliyetler, nefret söylemi, zorbalık, taciz, açık çıplaklık, lisanssız telif hakkı materyalleri veya zarar vermeyi amaçlayan herhangi bir şey dahildir." ifadesi yer alıyor.

DİĞER PLATFORMLARDA DA ARTIŞ VAR

Diğer sosyal ağlar da kullanıcı sayısında ani artışlar görüyor. Sensor Tower verileri, Reddit ve Pinterest indirmelerinde son zamanlarda artış olduğunu gösterdi.

Ayrıca, eski Twitter çalışanları tarafından kurulan ve 2023'te piyasaya sürülen Spill gibi daha yeni uygulamalar da yükselişte. Uygulama, Business Insider'a son günlerde kayıt sayısında bir artış gördüğünü söyledi. Çarşamba günü itibarıyla sosyal kategorisinde 17. sıradaydı.

Geçen yıl, TikTok yasal tehlikelerle karşı karşıya kaldığında, RedNote olarak da bilinen Çin menşeli Xiaohongshu gibi uygulamalar ABD'de ilgi görmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kış aylarının salgını hızla yayılıyor: 3 hafta uyarısına dikkat!Kış aylarının salgını hızla yayılıyor: 3 hafta uyarısına dikkat!
Bursa’da kuvvetli rüzgâr etkisini artırdıBursa’da kuvvetli rüzgâr etkisini artırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Filistin abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.