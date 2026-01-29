UpScrolled, uygulama mağazalarını altüst etti: Kurucusu Filistin kökenli

ABD'de bazı TikTok kullanıcılarının, platformun ülkedeki yeni sahiplerinin Trump yönetimiyle olan bağlarından endişe duyması ve alternatif platformlar araması, TikTok'un rakiplerinin işine yaradı. Bu durumdan en çok kazançlı çıkan ise, Apple'ın uygulama mağazası App Store'daki ücretsiz uygulamalar arasında 2. sıraya yükselen UpScrolled uygulaması oldu.

KURUCUSU FİLİSTİN KÖKENLİ ISSAM HIJAZI

Business Insider'da yer alan habere göre, geçen yıl piyasaya sürülen UpScrolled, daha önce IBM ve Oracle gibi teknoloji devlerinde çalışmış Filistinli-Ürdünlü-Avustralyalı teknoloji uzmanı Issam Hijazi tarafından kuruldu.

Platformun web sitesinde, "UpScrolled, dünya çapındaki kullanıcıları güçlendirmek için tasarlanmış bir sosyal medya platformudur; düşünceleri özgürce ifade etmek, anları paylaşmak ve başkalarıyla bağlantı kurmak için bir alan. Bunu inşa ettik çünkü insanlar her gün kullandıkları platformlarda daha fazla şeffaflık, özgünlük ve güven istiyorlar." deniliyor.

YÜZ BİNLERCE KEZ İNDİRİLDİ, 1 NUMARAYA YERLEŞTİ

Uygulama analiz şirketi Sensor Tower'ın tahminlerine göre; Haziran 2025'te piyasaya sürülmesinden bu yana Salı günü itibarıyla UpScrolled, ABD'de yaklaşık 400.000, dünya genelinde ise 700.000 kez indirildi. Uygulama, 22 Ocak'tan itibaren indirmelerde büyük bir artış gördü. Sensor Tower, UpScrolled'un ABD'deki indirmelerinin %85'inin 21-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiğini tahmin ediyor.

Çarşamba günü itibarıyla UpScrolled, Apple App Store'daki "sosyal ağ" kategorisinde Meta'nın Threads, WhatsApp ve TikTok uygulamalarını geride bırakarak 1. sıraya yerleşti. Android uygulama mağazası Google Play'de ise 6. sıradaki ücretsiz sosyal uygulama oldu.

UPSCROLLED NASIL ÇALIŞIYOR?

UpScrolled; X (eski adıyla Twitter), Instagram ve TikTok'un bir kombinasyonu gibi hissettiriyor. Takip ettiğiniz hesaplardan oluşan bir akış, kaydırmalı gönderiler, dikey kısa videolar, hikayeler ve trend olan konular ile etiketlerin yer aldığı bir keşfet sayfası bulunuyor.

Uygulamanın yeni kullanıcılar için en dikkat çeken noktalarından biri içerik sansürüne karşı duruşu: UpScrolled web sitesinde, "Gölge yasaklama (shadowban) yok, gizli erişim kısıtlama/yavaşlatma yok, parayı verenin düdüğü çaldığı kayırmacılık yok - asla" diyor.

SSS bölümünde ise, "UpScrolled ifade özgürlüğünü korumaya kararlıdır ancak bu özgürlük sorumlulukla birlikte gelir. Yalnızca topluluk kurallarımızı veya genel kabul görmüş yasal ve etik standartları ihlal eden içeriği kısıtlıyoruz. Buna yasadışı faaliyetler, nefret söylemi, zorbalık, taciz, açık çıplaklık, lisanssız telif hakkı materyalleri veya zarar vermeyi amaçlayan herhangi bir şey dahildir." ifadesi yer alıyor.

DİĞER PLATFORMLARDA DA ARTIŞ VAR

Diğer sosyal ağlar da kullanıcı sayısında ani artışlar görüyor. Sensor Tower verileri, Reddit ve Pinterest indirmelerinde son zamanlarda artış olduğunu gösterdi.

Ayrıca, eski Twitter çalışanları tarafından kurulan ve 2023'te piyasaya sürülen Spill gibi daha yeni uygulamalar da yükselişte. Uygulama, Business Insider'a son günlerde kayıt sayısında bir artış gördüğünü söyledi. Çarşamba günü itibarıyla sosyal kategorisinde 17. sıradaydı.

Geçen yıl, TikTok yasal tehlikelerle karşı karşıya kaldığında, RedNote olarak da bilinen Çin menşeli Xiaohongshu gibi uygulamalar ABD'de ilgi görmüştü.