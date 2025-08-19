HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ürdün: "Büyük İsrail" bir hayal ve Tel Aviv yönetimi aşırılıkçı politikaları sebebiyle dışlanmış durumda

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dile getirdiği "Büyük İsrail" vizyonunun bir hayal olduğunu ve Tel Aviv yönetiminin aşırılıkçı politikaları sebebiyle dışlandığını belirtti.

Ürdün: "Büyük İsrail" bir hayal ve Tel Aviv yönetimi aşırılıkçı politikaları sebebiyle dışlanmış durumda

Ürdün resmi ajansı Petra'Nın haberine göre, Ürdün Başbakanı Hasan'ın başkent Amman'da resmi ziyaret için ülkeye gelen Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüşme yaptı.

Hasan, burada yaptığı açıklamada, "İsrail’deki aşırılıkçı siyasetçilerden Büyük İsrail hayalleri gibi savaşın sonsuza dek sürmesini öngören vizyon ve projeler duyuyoruz." ifadeleriyle Netanyahu'nun sözlerine karşılık verdi.

Tel Aviv yönetiminin "aşırılıkçı politikalar sebebiyle dışlandığını" vurgulayan Hasan, "Halen devam eden katliamların neticesi olarak (İsrail'e) nefret ve kin derinleşiyor. Dünya ve bölge halkları İsrail'i affetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan, bölgede "iki projenin yürütüldüğüne" dikkati çekerek, "İlki, devletlerin egemenliğini güçlendirme, istikrarı sağlama ve halkların refahını sağlamayı amaçlıyor. İkincisi ise çatışmaların sürdürülmesi, genişletilmesi ve derinleştirilmesi ve savaşları kalıcı hale getirilmesine dayalı İsrail'in projesidir." ifadelerini kullandı.

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrailinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcu soymaya kalktı! Esnaftan meydan dayağı yediKuyumcu soymaya kalktı! Esnaftan meydan dayağı yedi
Alaska zirvesi sonrası Türkiye'den kritik temasAlaska zirvesi sonrası Türkiye'den kritik temas

Anahtar Kelimeler:
Ürdün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde kan donduran ayin ritüeli! Gözaltına alındı

Evde kan donduran ayin ritüeli! Gözaltına alındı

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Mourinho'dan canlı yayında Kerem Aktürkoğlu sözleri!

Konya'da iğrenç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

Konya'da iğrenç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar...

'Kadın aday' sürprizi

'Kadın aday' sürprizi

Çerçioğlu konuşurken yükselen tezahüratlar dikkat çekti

Çerçioğlu konuşurken yükselen tezahüratlar dikkat çekti

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.