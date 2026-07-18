HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ürdün'den açıklama! "10 İran füzesi engellendi"

Ürdün ordusunun 10 İran füzesini ülke hava sahasında engellediği ve saldırıların herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara yol açmadığı bildirildi.

Ürdün'den açıklama! "10 İran füzesi engellendi"

Ürdün ordusu, İran tarafından fırlatılan 10 füzenin ülke hava sahasında başarılı bir şekilde engellendiğini duyurdu. Ürdün’ün resmi haber ajansı PETRA’ya bilgi veren askeri kaynaklar düşman unsurları engelleme operasyonunun angajman kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıların herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara yol açmadığı açıkladı. Füzelerden düşen enkaz parçalarına güvenlik prosedürleri çerçevesinde yetkili ekiplerce müdahale edildiği aktarılırken, Ürdün ordusunun her türlü tehdide karşı tetikte olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Halka güvenlik bilgilerini yalnızca resmi kaynaklardan takip etme ve doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.

BÖLGE ÜLKELERİ İRAN FÜZELERİNE HEDEF OLMUŞTU

İran, ABD’nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn’deki bazı noktaları insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef almıştı. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı Ürdün’ü hedef alan saldırıların Al Azraq üssüne yönelik olduğunu duyurmuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dondurmayı böyle yiyin, boğaz enfeksiyonu riskini azaltınDondurmayı böyle yiyin, boğaz enfeksiyonu riskini azaltın
Sadece bayılmıştı, hastaneye gidene kadar hayatını kaybetti!Sadece bayılmıştı, hastaneye gidene kadar hayatını kaybetti!

Anahtar Kelimeler:
İran Ürdün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.