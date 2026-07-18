Ürdün'den açıklama! "10 İran füzesi engellendi"

Ürdün ordusu, İran tarafından fırlatılan 10 füzenin ülke hava sahasında başarılı bir şekilde engellendiğini duyurdu. Ürdün’ün resmi haber ajansı PETRA’ya bilgi veren askeri kaynaklar düşman unsurları engelleme operasyonunun angajman kuralları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıların herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara yol açmadığı açıkladı. Füzelerden düşen enkaz parçalarına güvenlik prosedürleri çerçevesinde yetkili ekiplerce müdahale edildiği aktarılırken, Ürdün ordusunun her türlü tehdide karşı tetikte olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Halka güvenlik bilgilerini yalnızca resmi kaynaklardan takip etme ve doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.

BÖLGE ÜLKELERİ İRAN FÜZELERİNE HEDEF OLMUŞTU

İran, ABD’nin son saldırılarına misilleme olarak Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn’deki bazı noktaları insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef almıştı. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı Ürdün’ü hedef alan saldırıların Al Azraq üssüne yönelik olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır