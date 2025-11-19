HABER

Ürdün: "Netanyahu'nun, Suriye'deki tampon bölgeye girmesi ülke egemenliğinin ihlalidir"

Ürdün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye gitmesini en sert ifadelerle kınayarak, bunu Suriye'nin egemenliğinin açık ihlali ve bölgede daha fazla çatışma ve gerginliğe yol açacak tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu ve aşırılıkçı İsrail hükümetine bağlı bazı bakan ve yetkililerin Suriye topraklarına girmesinin "Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukukun açıkça ihlali ve bölgede daha fazla çatışma ve gerginliğe yol açacak tehlikeli bir tırmanış" olduğunu vurguladı.

Sözcü Mecali, Ürdün'ün, Suriye'nin egemenliğini ihlal eden tehlikeli ve kabul edilemez bir kışkırtıcı tırmanışa yol açan bu ciddi ihlali kesin bir şekilde reddettiğini ve şiddetle kınadığını dile getirdi.

Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını hedef alan, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve İsrail'in 1974 Ateşkes Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eden tüm İsrail eylemlerinin durdurulması çağrısında bulunan Mecali, ülkesinin Suriye'yi, güvenliğini, istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarını tam desteklediğini ve dayanışma içinde olduğunu yineledi.

Mecali, uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail'i Suriye'ye yönelik kışkırtıcı ve yasadışı saldırılarını durdurmaya, topraklarının bir kısmındaki işgaline son vermeye ve ayrıca uluslararası hukuk kurallarına ve uluslararası meşruiyet kararlarına saygı göstermeye zorlamaya çağırdı.

İsrail basınında çıkan haberde, Başbakan Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edilmişti.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği kaydedilmişti.

Ürdün
