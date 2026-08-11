Urla'da kahreden olay! Anne, lösemi hastası oğlunu öldürüp intihar etti

İzmir'in Urla ilçesinde oğluyla birlikte yaşayan kadın girdiği bunalımdan çıkamadı. İddiaya göre, dün gece 22.30 sıralarında İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta meydana gelen olayda, N.K. (58) isimli anne, birlikte yaşadığı 19 yaşındaki lösemi hastası oğlu B.K.'yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Trajik olay, bu sabah B.K'nın özel eğitim okuluna gitmemesi üzerine farkedildi. Okul servis görevlisi, sokakta B.K'yı görmeyince evlerine gitti.

KAPI AÇIK BIRAKILMIŞ

Kapının açık bırakılmış olduğunu farkeden görevli, yan komşuları ile birlikte içeri girdiler.

CANSIZ BEDENLERİNİ KOMŞULARI BULDU

Anne ve oğunun hareketsiz yatttığını gören komşuları, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştılar. Emniyet ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

DAHA ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞ

Daha önce eşini kaybettiği öğrenilen emekli N.K.'nın olayı neden gerçekleştirdiği ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır