HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Urla'da kahreden olay! Anne, lösemi hastası oğlunu öldürüp intihar etti

İçerik devam ediyor

İzmir'in Urla ilçesinde 60 yaşındaki kadın, lösemi tedavisi gören zihinsel engelli 19 yaşındaki oğlunu tabancayla vurarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Daha önce eşini kaybettiği öğrenilen emekli kadının, oğluyla yaşadığı evdeki ölümü okul servis görevlisinin çocuğu görememesi üzerine ortaya çıktı.

İzmir'in Urla ilçesinde oğluyla birlikte yaşayan kadın girdiği bunalımdan çıkamadı. İddiaya göre, dün gece 22.30 sıralarında İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta meydana gelen olayda, N.K. (58) isimli anne, birlikte yaşadığı 19 yaşındaki lösemi hastası oğlu B.K.'yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Urla da kahreden olay! Anne, lösemi hastası oğlunu öldürüp intihar etti 1

Trajik olay, bu sabah B.K'nın özel eğitim okuluna gitmemesi üzerine farkedildi. Okul servis görevlisi, sokakta B.K'yı görmeyince evlerine gitti.

KAPI AÇIK BIRAKILMIŞ

Kapının açık bırakılmış olduğunu farkeden görevli, yan komşuları ile birlikte içeri girdiler.

CANSIZ BEDENLERİNİ KOMŞULARI BULDU

Anne ve oğunun hareketsiz yatttığını gören komşuları, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

Olay yerine gelen ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştılar. Emniyet ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Urla da kahreden olay! Anne, lösemi hastası oğlunu öldürüp intihar etti 2

DAHA ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞ

Daha önce eşini kaybettiği öğrenilen emekli N.K.'nın olayı neden gerçekleştirdiği ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
28 yıl kesinleşmiş cezası olan firari polisten kaçamadı28 yıl kesinleşmiş cezası olan firari polisten kaçamadı
Uşak’ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin hayatını kaybettiUşak’ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Urla anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
neden mi işledi bunalım ve tedavi olamama maddi durum, ekonomik nedenler geçim sıkıntısı nasıl yetecek insanlar emekli okup çoluk çocuğuna, kendine.. mahfettiniz her şeyi her şey maddiyat oldu
90 milyonun kabahatinin olduğu durumlardan birini daha yaşadı mu ülke, Mekanı cennet olsun, rabbim merhametiyle muamele etsin, kim bilir ne sıkıntılar içinde kaldı. hani komşusu aç iken tok yatan bizden değil di, ne hale geldik. ne oldu bize......
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.