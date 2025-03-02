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Uruguay'da devlet başkanı seçilen Yamandu Orsi, göreve başladı

02.03.2025 10:16
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URUGUAY'da devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Yamandu Orsi, yemin ederek görevine başladı.

Uruguay'da devlet başkanı seçilen Yamandu Orsi, göreve başladı

Yamandu Orsi, Uruguay’ın başkenti Montevideo'daki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen devir teslim töreninde, başkanlık kuşağını önceki Devlet Başkanı Luis Lacalle'nin elinden aldı. Orsi, yüzlerce davetlinin katıldığı törenle yemin ederek 2030 yılına kadar Uruguay devlet başkanlığını üstlendi.

Seleflerine teşekkür eden Yamandu Orsi, “Burası siyasi partilerin, iktidar değişimlerinin ve anlaşmaların ülkesidir. Güven, demokrasinin işleyişinde merkezi bir unsurdur ve biz de bu anlayışı sürdüreceğiz. Uruguay, yılmadan çalışmaya devam edecek” diye konuştu.

Orsi, Uruguay'ın demokrasiye kavuşana kadar siyasi baskılar ve acılar yaşadığını söyleyerek, “O dönemin etkileri hala hissediliyor. Bu nedenle özgürlüğe, hakikate ve adalete olan bağlılığımızı korumak zorunludur” dedi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Uruguay
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