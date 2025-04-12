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Ürünleri çöpe döken 2 pazarcının yer tahsisi iptal edildi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın semt pazarındaki denetimlerinin ardından ürünlerini çöpe döken iki pazar esnafının yer tahsisi, belediye encümeni kararıyla iptal edildi.

Ürünleri çöpe döken 2 pazarcının yer tahsisi iptal edildi

Kentte geçen haftalarda yapılan denetimin ardından domateslerini çöpe döküp bu anları sosyal medyada paylaşan iki pazar esnafının satış yerleri, Zabıta Yönetmeliği'nin 27/D maddesine göre, 'Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stoklayanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulunanların tahsislerinin iptali' gereğince belediye encümeni kararıyla iptal edildi.

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Semt pazarındaki yerinin iptal edilmesiyle ilgili esnafa tebligat yapılması sonrasında tezgahların olduğu bölüm ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından daimi olarak kapatıldı.

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Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, halkın güvenli gıda tüketmeleri için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade ederek, "Geçtiğimiz haftalarda domateslerini çöpe döken ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan pazarcı esnafının yerleri Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 27/d hükmüne istinaden Belediye Encümeni kararı ile iptal edildi. Vatandaşlarımızın güvenli gıda tüketmesi için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Semt pazarlarımızda da vatandaşlarımızın kandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pazar
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