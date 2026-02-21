HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uşak'ta işçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralı

Uşak'ta işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı. İşçi servisinin Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesinde bulunan bir fabrikaya götürdüğü öğrenildi.

Uşak'ta işçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralı

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Elmacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. (35) idaresindeki 64 ACN 605 plakalı servisi midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Uşak ta işçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralı 1

SERVİS ŞOFÖRÜ VE 16 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki 16 işçi hastanelere kaldırıldı.

Uşak ta işçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralı 2

İŞÇİLERİ FABRİKAYA GÖTÜRÜYORDU

Öte yandan, jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, işçi servisinin Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesinde bulunan bir fabrikaya götürdüğü öğrenildi.

Uşak ta işçi servisi şarampole devrildi: 17 yaralı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nde 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyorKayseri'nde 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor
Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralıMalatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İşçi Uşak kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.