Uşak’ta kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Uşak’ın merkeze bağlı Sirge köyünde iş makinesiyle kaçak kazı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Ekiplerin kendine doğru geldiğini anlayan şüpheliler olay yerinden 2 otomobille kaçmaya çalışırken, kovalamaca sonrası yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede tarihi eser aramak için şahıslar lowbed ile getirdikleri ekskavatör ile 4 metre derinliğinde çukur açtığı belirlenirken, otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 61 adet sentetik ecza hap, 1 adet kasatura ve tabancaya ait 46 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, Jandarma ekiplerince yakalanan 6 şüpheli ifadelerin ardından serbest bırakılırken ekskavatör ve lowbed ise günün nöbetçi otoparkına çekildiği öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır