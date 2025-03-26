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  4. Uşak'ta kaçak kazı yapanlar suçüstü! 6 kişi kaçmaya çalışırken yakalandı

Uşak'ta kaçak kazı yapanlar suçüstü! 6 kişi kaçmaya çalışırken yakalandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.03.2025 17:44
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Uşak'ta jandarma iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 kişiyi yakaladı.

Uşak'ta kaçak kazı yapanlar suçüstü! 6 kişi kaçmaya çalışırken yakalandı

Merkeze bağlı Sirge köyü dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarmanın kendilerine doğru geldiğini fark eden şüpheliler, 2 ayrı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Kaçan iki otomobil kovalamaca sonucu durduruldu, araçtaki 6 kişi gözaltına alındı.

Otomobillerdeki aramada ise 1 tabanca, tabancaya ait 46 mermi, yeşil reçeteye tabi 61 hap ele geçirildi.

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Jandarma, tarihi eser aramak amacıyla iş makinesiyle yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur açıldığını belirledi.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Uşak kaçak kazı
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