HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uşak'ta KKTC için sahte belge düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için sahte sürücü belgesi ve yabancıların bu ülkede kalabilmelerine olanak sağlayan "beyaz kimlik" düzenledikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta KKTC için sahte belge düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri, yaklaşık 10 ay önce yapılan denetim sırasında, bir otomobilde KKTC'ye ait sahte sürücüsü belgesi ve beyaz kimlik ele geçirilmesi üzerine çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Sakarya, Manisa, Kütahya, Denizli, Antalya, Şanlıurfa ve İzmir'de bu şekilde düzenlenen belgeleri kullanan 31 kişi tespit edildi.

Alınan ifadeler doğrultusunda sahte belgeleri düzenleyenlerin T.K. (50) ve N.C. (27) olduğunu belirleyen ekipler, Uşak'ta belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait 31 sahte sürücü belgesi ve yabancıların bu ülkede kalabilmelerine olanak sağlayan 12 sahte beyaz kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. ve N.C çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Sahte kimlik ve sürücü belgesini kullandığı belirlenen 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, sahte sürücü belgesini kullananların ehliyet sınavında başarısız oldukları veya herhangi bir sebepten belgelerine el konulan kişiler oldukları öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da pikap ve otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıAntalya'da pikap ve otomobil çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Ordu'da kayboldukları iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ara verildiOrdu'da kayboldukları iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Anahtar Kelimeler:
Uşak kktc
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir deprem daha: 4,5'ten sonra şimdi de 4,2!

Bir deprem daha: 4,5'ten sonra şimdi de 4,2!

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

Dev bankanın uygulaması çöktü!

Dev bankanın uygulaması çöktü!

Önce 7.4 ardından 7.1... Arjantin'de şiddetli depremler: Tsunami alarmı verildi

Önce 7.4 ardından 7.1... Arjantin'de şiddetli depremler: Tsunami alarmı verildi

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.