Uşak'ta Sumud Filosu ve Gazze'ye destek yürüyüşü

Uşak'ta sivil toplum kuruluşları tarafından "Sumud İçin Kararlılıkla Yürüyoruz" sloganıyla Sumud Filosu'na ve Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çakaloz Camisi önünde toplanan vatandaşlar, "Filistin Özgür Olana Dek, Mücadele Devam Edecek" yazılı pankart arkasında yürüyüşe başladı. Katılımcılar tekbirler ve sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

UŞAK'TA GAZZE'YE DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Meydanda düzenlenen programda sivil toplum kuruluşları adına konuşan Huzeyfe Önder; "Bugün de Sumud Konvoyu'nun ortaya koyduğu bu onurlu direnişi selamlıyor, destekliyor ve katkı sunmaya devam ediyoruz. Yardımlarımızı engellemelere rağmen Gazze'ye ulaştırmak için seferber oluyoruz. Ancak biliyoruz ki sadece yardım değil; zulme karşı ses çıkarmak, harekete geçmek ve unutturmamak da en az yardım kadar önemlidir. Çağrımız, bizler buradan bir kez daha tüm vicdan sahibi insanlara sesleniyoruz: Gazze yalnız değildir. İsrail'in işgali ve ablukası derhal son bulmalıdır.

"SUMUD KONVOYU GAZZE'YE ULAŞASIYA KADAR ARKASINDAYIZ"

Tüm dünya halkları, sivil toplum kuruluşları ve devletler bu vahşete karşı ortak bir irade ortaya koymalıdır. Sumud Filosu, sadece bir yardım girişimi değil; insanlığın zulme karşı vicdani isyanıdır. Her gemiyle umut, her yolcusu ile dayanışma mesajı taşımaktadır. Unutmayalım, hiçbir zulüm ilelebet sürmez. Zalim er ya da geç hesabını verir. Filistin halkı ise direnişiyle, sebatıyla, inancıyla özgürlüğe kavuşacaktır. Biz millet olarak biliyoruz ki gemiler karadan da yürür biz bu gemilerin kara yolcuları biziz. Uşak halkı olarak Sumud Konvoyu Gazze'ye ulaşasıya kadar arkasındayız." dedi.

Konuşmaların ardından program, oturma eylemiyle devam etti.

(İHA)

06 Eylül 2025
