Uşak’ta tır yan yattı: 1 yaralı

Kaza, Uşak merkeze bağlı Aktaş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (49) idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
26.11.2025 17:13
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazadan dolayı hafif yaralanan sürücü A.D. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
