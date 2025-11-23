HABER

Uşak'ta trafik kazası! 10 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 10 kişi yaralandı.

Recep Demircan

Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda ilerleyen N.Y. (20) yönetimindeki otomobil, Şehit Hava Kıdemli Başçavuş Erkan Tümer Köprülü Kavşağı yakınlarında M.Ç.B. (37) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 YARALI

Kazada sürücüler ile araçlardaki S.B. (9), E.B. (32), A.B. (50), H.B. (32), D.B. (27), M.B. (1), O.K. (45) ve B.Ç. (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak
