Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Uşak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında il merkezinde operasyonlar düzenledi.

9 ŞÜPHELİDEN 8’İ İSE TUTUKLANDI

Operasyonlarda yapılan aramalarda 350 adet sentetik ecza, 151 gram metamfetamin, 480 kullanımlık A4 bonzai ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 129 bin TL ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

