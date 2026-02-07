Uşak’ta yağış sonrası istinat duvarı çöktü

Uşak’ta etkili olan yağışlar kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. İstinat duvarı çökmesi ve toprak kayması nedeniyle farklı noktalarda toplam 3 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Işık Mahallesi İkinci Şafak Sokak’ta istinat duvarının çökmesi sonucu risk oluşurken, duvarın üst kısmında bulunan 2 evde yaşayan 3 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Olay yerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan Hacıkadem Mahallesi’nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 ev tedbir amaçlı boşaltılarak, 1 kişi tahliye edildi. Ekipler, kayma yaşanan alanda inceleme başlattı.

Yağışların etkili olduğu bir diğer nokta ise Uşak-İzmir kara yolu Yenişehir rampaları oldu. Dağdan kopan kaya parçalarının yola düşmesi üzerine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle yol temizlenerek trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır