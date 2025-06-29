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Uşak’ta yangında 3 ev zarar gördü

Uşak’ın Eşme ilçesinde çıkan yangında 3 ev zarar gördü.

Uşak’ta yangında 3 ev zarar gördü
Begüm Özkaynak

Yangın, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Kıranköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın yanında bulunan 2 eve daha sıçradı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin uzun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Öte yandan, yangında, 2 ev kullanılmaz hale gelirken 1 evde ise hasar oluştu.

(İHA)

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yangın Uşak
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