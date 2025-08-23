Uşak'taki su krizinde yeni gelişme! DSİ ve maden şirketi suçlanıyordu: Suçlu belediye çıktı!

Uşak’ta yaşanan içme suyu sıkıntısına ilişkin tartışmalar sürerken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, iddialara verilerle yanıt verdi. DSİ’den yapılan açıklamada Uşak Belediyesi’nin su temini konusuna yeterli kaynak ayırmaması ve Küçükler Barajı’nın doğru işletilememesi nedeniyle su sıkıntısının yaşandığı vurgulandı. Kentteki içme suyu sıkıntısına neden olduğu iddia edilen altın madeni firması da açıklama yaparak, kendilerine tahsis edilen suyun yalnızca yüzde 0.73’ünü kullandıklarını ifade etti.

KESİNTİ YAPILDI, TARTIŞMA BAŞLADI

Uşak Belediyesi, geçtiğimiz günlerde şehrin içme suyunu sağlayan Küçükler Barajı’nda su kalmadığını ve planlı su kesintilerine başlanacağını duyurmuştu. Kesintiler üzerine kentte su tartışması başladı. Çevreci örgütler, Uşak’ta faaliyet gösteren altın madeninin, kentin içme suyunu tükettiğini iddia ederken, Uşak Belediyesi de Devlet Su İşleri’ni sorumlu ilan etmişti. O iddialara önce madeni işleten firmadan yanıt geldi. TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’den yapılan açıklamada "Devlet Su İşleri verileri, Kışladağ Altın Madeni'nin su kullanımının iddia edildiği gibi Uşak halkının kaynaklarını tüketmediğini açıkça ortaya koymaktadır. 2024'te madenimize tahsis edilen yıllık suyun yalnızca yüzde 47'si, 2023'te ise yüzde 40'tan azı kullanılmıştır. Geçmiş yıllarda da bu oran hiçbir zaman tahsis edilen miktarın yarısını aşmamıştır. Madenin toplam su tüketimi, Uşak ilinin yıllık su kullanımının yalnızca onda biri düzeyindedir" denildi. Açıklamada, kullanılan suyun Ulubey'deki yer altı kaynağından sağlandığı ve bu kaynağın toplam kapasitesinin sadece yüzde 0,73'ünün işletme tarafından kullanıldığı vurgulandı.

DSİ İDDİALARA YAZILI AÇIKLAMAYLA YANIT VERDİ

Kentte tartışmalar sürerken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de yazılı açıklamayla iddialara yanıt verdi. Kentteki içme suyu sıkıntısıyla alakalı olarak DSİ'nin sorumlu tutulduğu haber ve paylaşımlar yapıldığına işaret edilen açıklamada, Belediye Kanunu'na göre şehirlerin "içme ve kullanma suyunu sağlamanın, işletmenin ve su ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları yürütmenin" yerel yönetimlerin asli görevleri arasında bulunduğuna dikkati çekildi. Açıklamada, kurak dönemlerin acil çözümler bulunmasının da öncelikle yerel yönetimin sorumluluğunda olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

“BELEDİYE YETERLİ KAYNAK AYIRMADI”

"DSİ Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerce bir talep olması durumunda ilgili kanun kapsamında belediyelerle protokol imzalayarak gerekli çalışmaları başlatmaktadır. Uşak'ta yaşanan içme suyu sıkıntısı, Uşak Belediyesinin su temini konusuna yeterli kaynak ayırmaması, şehrin içme suyu barajı olan Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki su kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yürütülmemesinden kaynaklanmaktadır. Küçükler Barajı'nda 2024'te depolanan yaklaşık 9 milyon metreküp suyun içme suyu tahsisi 4,5 milyon metreküp iken belediye tarafından barajdan 7 milyon metreküp su çekilmiştir. Barajdan yapılan bu aşırı çekim ve yaşanan kuraklık sebebiyle 2025'e girerken barajda yeterli su depolanamamıştır." Genel Müdürlükçe Uşak'ta yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "DSİ tarafından kısa ve orta vadede içme suyu problemini çözmek adına, belediyenin talebi doğrultusunda 3 inşaat, 2 proje çalışması yürütülmektedir" denildi.