Uşak’ta 103. kurtuluş yıldönümü coşkuyla kutladı

Kutlamalar kapsamında Uşak semalarında Muharip Uçak Geçişi gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı uçaklar, belirlenen güzergâh üzerinde alçak uçuşlar ve koordineli hareketlerle gösteri yaptı. Vatandaşlar, gökyüzünde gerçekleşen gösteriyi ilgiyle izledi.

Diğer etkinlikler İsmetpaşa Caddesi’nde Kurtuluş Şehitleri anısına Mevlüt okunması ve Kurtuluş Yemeği ikramıyla başladı. Ardından Tiritoğlu Parkı’nda Kurtuluş Fotoğraf Sergisi açıldı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda devam eden program burada Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Uşak’ın kurtuluşu ile ilgili kutlama mesajı okundu.

Mesajın ardından Vali Aktaş, şunları ifade etti: "Bugün sadece bir zaferi değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunu anıyoruz. Bu toprakların nasıl savunulduğunu, ne büyük bedellerle vatan yapıldığını hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü bizler şehit kanlarıyla sulanmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Attığımız her adımda ecdadın izleri, aldığımız her nefeste onların duaları vardır. Unutulmamalıdır ki, bizlere miras kalan bu vatan yalnızca bir kara parçası değil, fedakarlıkların, inancın ve ortak geçmişimizin üzerinde yükselen kutsal bir emanettir." dedi.

Vali Aktaş’ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Konuşmaların ve gösterinin ardından Kurtuluş Korteji, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan Atapark Meydanı’na yürüyerek etkinlikler tamamlandı.

Programa Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ve çeşitli kurum müdürleri katıldı.

(İHA)

