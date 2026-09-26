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Uşak’ta hayvan hastalıklarına karşı yol kontrol ve denetimler aralıksız devam ediyor

Uşak’ta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla kent genelinde yol kontrol ve denetimleri sürdürülüyor.

Uşak’ta hayvan hastalıklarına karşı yol kontrol ve denetimler aralıksız devam ediyor

Uşak’ta hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda yol kontrol ve denetimleri gerçekleştiriliyor.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde hayvan hareketleri ve nakil belgeleri kontrol edilirken, hayvanların sağlık durumları da inceleniyor. Hastalıkların yayılma riskine karşı gerekli tedbirlerin titizlikle uygulandığı denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Uşak’ta hayvan hastalıklarına karşı yol kontrol ve denetimler aralıksız devam ediyor 1

Uşak’ta hayvan hastalıklarına karşı yol kontrol ve denetimler aralıksız devam ediyor 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak
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