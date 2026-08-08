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Uşak’ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 itfaiye personeli yaralandı

Uşak’ta yangına giden itfaiye aracı ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada itfaiye aracında bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi.

Uşak’ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 itfaiye personeli yaralandı

Uşak’ta yangına giden itfaiye aracı ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada itfaiye aracında bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi’ndeki ot yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait Y.K. (37) idaresindeki itfaiye aracı ile Ç.K. (49) yönetimindeki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan itfaiye aracı sürücüsü Y.K. ile yolcu konumunda bulunan itfaiye eri İ.O. (30), 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, kamyon sürücüsü Ç.K. ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak’ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 itfaiye personeli yaralandı 1

Uşak’ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 itfaiye personeli yaralandı 2

Uşak’ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 itfaiye personeli yaralandı 3

Uşak’ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 itfaiye personeli yaralandı 4

Uşak’ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 itfaiye personeli yaralandı 5

Uşak’ta itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 itfaiye personeli yaralandı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak
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