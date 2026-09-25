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Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobilin önce ağaçlara ardından istinat duvarındaki demir korkuluklara çarptığı kazada sürücü yaralandı.Kaza, Aybey Mahallesi İkinci Eroğlu Sokak’ta meydana geldi.

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobilin önce ağaçlara ardından istinat duvarındaki demir korkuluklara çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Aybey Mahallesi İkinci Eroğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y. (20) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarındaki demir korkuluklarda asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü G.Y., 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı 1

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı 2

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı 3

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı 4

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak
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