Uşak’ta otomobil tarlaya devrildi: 1’i bebek 5 yaralı

Uşak’ta kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 1’i bebek 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Omurca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. (36) idaresindeki 35 AC 3853 plakalı otomobil, merkez istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İbrahim A. (36) ile eşi Ayşe A. (31) ve çocukları Kuzey A. (10), Asya A. (7) ile Kıvanç A. (1) yaralandı. Araçta sıkışan Ayşe A, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

