HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

USB bellek biçimlendirme nasıl yapılır? Usb biçimlendirme yöntemleri

USB bellekler zaman zaman çeşitli sorunlar çıkarabilir. Örneğin dosya aktarımı sırasında hata verebilir. Bellek içerisinde virüs olduğunu düşünebilirsiniz ya da sadece belleği temizleyip sıfırdan başlamak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda en etkili çözüm yolu USB belleğinizi biçimlendirmektir. Biçimlendirme işlemi belleğinizi temizler ve yeniden sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz duruma getirir. Peki, USB bellek biçimlendirme nasıl yapılır?

USB bellek biçimlendirme nasıl yapılır? Usb biçimlendirme yöntemleri
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • USB bellek biçimlendirme nasıl yapılır? Usb biçimlendirme yöntemleri
  • 1. Dosya Gezgini ile USB bellek biçimlendirme
  • 2. Disk Yönetimi ile USB bellek biçimlendirme
  • 3. PowerShell ile USB bellek biçimlendirme
  • 4. Komut İstemi (CMD) ile USB bellek biçimlendirme

Birçok kişi USB flaş belleklerini günlük kullanımda yalnızca veri taşımak için kullanır ve bu küçük cihazları biçimlendirme ihtiyacı pek duymaz. Bunun nedeni USB belleklerin kutularından zaten hazır olarak formatlanmış halde şekilde çıkmasıdır. Bu noktada doğrudan takıp kullanılmaya başlanabilir. Fakat zamanla bellekte yer açmak, virüslerden kurtulmak ya da başka bir dosya sistemine geçmek gibi nedenlerle bellekleri biçimlendirme ihtiyacı doğabilir. Bu durumda USB belleğinizi biçimlendirmek için kullanabileceğiniz birden fazla yöntem mevcuttur.

USB bellek biçimlendirme nasıl yapılır? Usb biçimlendirme yöntemleri

USB biçimlendirme yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Dosya Gezgini ile USB bellek biçimlendirme

Windows kullanıcılarının çok iyi bildiği Dosya Gezgini yöntemi USB belleği biçimlendirmenin en kolay yoludur. Birkaç tık sayesinde USB belleğinizi temizleyip yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz. Adımlar şu şekildedir:

Öncelikle ''Dosya Gezgini’'ni açın ve sol taraftan ''Bu Bilgisayar'' bölümüne tıklayın.
USB belleğinizin simgesine sağ tıklayın ve açılan menüden ''Biçimlendir'' seçeneğine tıklayın.
Açılan pencerede isterseniz belleğe bir isim verebilirsiniz. ''Hızlı Biçimlendirme'' seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.
Son olarak ''Başlat'' butonuna tıklayın. İşlemi onaylamanız için bir uyarı çıktığında ''Tamam'' diyerek devam edin.

2. Disk Yönetimi ile USB bellek biçimlendirme

USB belleğinizi biçimlendirmek için kullanabileceğiniz başka pratik bir yöntem ise Disk Yönetimi'dir. Bununla beraber biçimlendirme sonrası sürücü üzerinde daha fazla ayar yapma imkanı sunar. Adımlar ise aşağıdaki gibidir:

Başlat butonuna sağ tıklayın ve açılan menüden Disk Yönetimi’ni seçin.
Listeden USB belleğinizin bulunduğu alanın üzerine sağ tıklayın ve ''Biçimlendir'' seçeneğine tıklayın.
Karşınıza gelen pencerede istediğiniz biçimlendirme ayarlarını yapabilirsiniz. Burada USB’nizin dosya sistemini değiştirebilirsiniz. ''Hızlı biçimlendirme yap'' seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.
Son olarak ''Tamam'' butonuna tıklayın ve çıkan uyarıyı tekrar ''Tamam'' diyerek onaylayın.

3. PowerShell ile USB bellek biçimlendirme

PowerShell, komut satırı üzerinden sistem yönetimi yapmanızı sağlayan güçlü bir araçtır. Bu yöntemle USB belleğinizi tamamen formatlayabilir ve tek bir bölüm oluşturabilirsiniz. Fakat bu yöntem USB bellekteki tüm verileri sileceği için dikkatli olunması gerekir. Powershell ile usb biçimlendirme adımları ise şu şekildedir:

  • Başlat butonuna sağ tıklayın ve ''Terminal (Yönetici)'' seçeneğine tıklayın. Alternatif olarak ''Başlat'' menüsünden ''PowerShell'' araması yapıp, yönetici olarak açabilirsiniz.
  • Komut satırına ''get-disk'' yazıp Enter’a basın. USB belleğinizin disk numarasını bulun ve not edin.
  • Şu komutu yazın: ''clear-disk -number X -removedata''
  • Burada X yerine USB sürücünüzün numarasını yazın ve Enter’a basın.
  • İşlemi onaylamanız için ''Y'' yazıp tekrar Enter’a basın.
  • Şimdi yeni bir bölüm oluşturup, biçimlendirme işlemini yapmak için aşağıdaki komutu yazın:
    ''new-partition -disknumber X -usemaximumsize | format-volume -filesystem FAT32 -newfilesystemlabel Y'' Burada X USB sürücünüzün numarası, Y ise belleğe vermek istediğiniz isimdir.
  • Komutu yazıp Enter’a basın.
  • Eğer disk başlatmanız istenirse talimatların sonunda yer alan notu inceleyebilirsiniz.
  • Son olarak, sürücü harfi atamak için şu komutu kullanın: ''get-partition -disknumber X | set-partition -newdriveletter Y''
  • Burada X USB sürücünüzün numarası, Y ise atamak istediğiniz sürücü harfi olacak.

4. Komut İstemi (CMD) ile USB bellek biçimlendirme

Komut İstemi, komut satırı kullanarak USB belleğinizi biçimlendirmenin güvenilir yöntemlerinden biridir. Adımları ise şu şekildedir:

  • Başlat butonuna sağ tıklayın ve Komut İstemi (Yönetici) seçeneğine tıklayın. Windows 11 kullanıyorsanız Başlat menüsünde “Komut İstemi” araması yapıp, yönetici olarak açmanız gerekebilir.
  • Açılan pencerede şu komutu yazın:
  • format *: /q
  • Burada * yerine USB belleğinize atanmış olan sürücü harfini yazın (örneğin, E: veya F:). Ardından Enter’a basın.
  • İşlemi onaylamanız için sorulduğunda Y tuşuna basın ve Enter’a tekrar basın.
  • İsteğe bağlı olarak biçimlendirme sırasında bir isim girebilirsiniz. Girdikten sonra tekrar Enter’a basmanız yeterlidir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanı yayımlandı 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı' ilanı yayımlandı
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandıOtomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
USB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yaşlı kadına çarptı: Ardından ise üstünden geçmeye çalıştı!

Yaşlı kadına çarptı: Ardından ise üstünden geçmeye çalıştı!

Beşiktaş golcüsünü buldu! Tammy Abraham ilk yarıdan hat-trick yaptı ve tarihe geçti!

Beşiktaş golcüsünü buldu! Tammy Abraham ilk yarıdan hat-trick yaptı ve tarihe geçti!

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Annesini darbeden ağabeyini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Annesini darbeden ağabeyini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.