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Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçimi ertelendi!

Üsküdar Belediye başkanvekili seçiminin bugün sabah 10.00'da yapılması bekleniyordu. Salt çoğunluğun sağlanamaması dolayısıyla seçim, 8 Eylül salı gününe ertelendi.

Üsküdar Belediyesi'ndeki başkanvekili seçimi ertelendi!
Doğukan Akbayır

Üsküdar Belediyesi'nde bugün başkanvekili seçimi yapılması planlanmıştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bina çevresinde heyecanlı bekleyiş sürerken seçimlerin ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Üsküdar Belediyesi ndeki başkanvekili seçimi ertelendi! 1

ERTELENDİ

10.00'da yapılması planlanan başkanvekili seçiminin 8 Eylül salı gününe ertelendiği öğrenildi. Seçim, salt çoğunluğun sağlanamaması yüzünden ertelendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekilliği seçimini CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmış, AK Parti'nin itirazı üzerine seçim sonucunun yenilenmesine karar verilmişti.

Üsküdar Belediyesi'nin karara yaptığı itiraz İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İstanbul Valiliği, yeni seçimin bugün saat 10.00'da yapılmasının uygun görüldüğünü duyururken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclis üyeleri gözaltındayken seçime gidilmesine tepki göstermişti.

42 KİŞİ OY KULLANACAKTI

Seçim saat 10.00'da başlaması planlanıyordu. 42 kişinin oy kullanacağı seçimde 21 CHP'li, 18 AK Partili, 2 MHP'li üye bulunuyordu.

Birinci ve ikinci turda 31 oy aranacak.

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Üsküdar Belediyesi
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