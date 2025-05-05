Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki partisinden istifa etti!

Üsküdar Belediye Meclisi'nin mayıs ayı oturumu düzenlendi. Oturumda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞ BULUNUYORUM"

Gündem dışı konuşma yapan AK Partili meclis üyesi Ekrem Baki, "Kendimle ilgili bir durumu açıklamak istiyorum" dedi ve AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Diğer AK Parti meclis üyeleri sloganlara tepki gösterdiler.

Ekrem Baki yaptığı konuşmada, "Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmaması sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklamasının ardından salonda alkış yükseldi. CHP'li meclis üyeleri ayağa kalkarak Ekrem Baki’yi tebrik etti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da “Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur.” ifadelerini kullandı. Baki, Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edecek.