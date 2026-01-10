HABER

Üsküdar Belediyesi’nden gazetecilere anlamlı jest

Üsküdar Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, basın odası açarak gazetecilere anlamlı bir jest gerçekleştirdi.Üsküdar Belediyesi, basın mensuplarının Anadolu Yakası’nda basın odası bulunmamasından kaynaklı yaşadıkları çalışma alanı zorluklarını görmezden gelmeyerek gelen talepler üzerine Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında bir basın odası açılışı gerçekleştirdi.

Üsküdar Belediyesi, basın mensuplarının Anadolu Yakası’nda basın odası bulunmamasından kaynaklı yaşadıkları çalışma alanı zorluklarını görmezden gelmeyerek gelen talepler üzerine Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında bir basın odası açılışı gerçekleştirdi. Açılışı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne denk getirilen basın odasında, 18 masa ve sandalye, ekipman dolapları, mutfak ve bir çok materyal bulunuyor. 7 gün 24 saat hizmette olacak basın odası, gazetecilere rahat ve konforlu bir çalışma alanı olacak.
Açılışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum. Bugün sadece bir meslek gününü kutlamıyoruz, kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkı için büyük bir özveriyle çalışan gazetecilerin emeğini, sorumluluğunu ve cesaretini selamlıyoruz. Gazetecilik hakikatin peşinden gitmeyi, kamu adına soru sormayı ve toplumun vicdanı olmayı gerektiren çok kıymetli ve özveri gerektiren bir meslek. Basın emekçilerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek adına bir ofis tahsis ettiğimizi duyurmak istiyorum. Anadolu Yakası’nda böyle bir ofis eksikliği olduğunu zaten biliyorduk, geçen yıl yaptığımız toplantıda bunlar dile gelmişti. Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın odamızı açmak benim için de ayrı bir mutluluk. Basın odamızda 18 masa ve sandalye oluşturduk. Televizyon, buzdolabı ve internet gibi hizmetleri de sağladık. Artık 7 gün 24 saat hizmetinizde olacak bir basın odamız var" dedi.
Açılışta tüm basın mensupları adına konuşan ve basın odasının ilk anahtarını Başkan Dedetaş’tan teslim alan Gazeteci Mustafa Bakırhan, "Yaklaşık 15 yıldır sahada gazetecilik yapıyorum. Anadolu Yakası’nda bir basın odasına ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacımıza duyarlılık gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Bu sorunumuzu dile getiren meslek büyüğümüz Berk Özkan’a da ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

