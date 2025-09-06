HABER

Üsküdar'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil yandı

Üsküdar Vecdi Diker Tüneli’nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç yanarken, bir sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Vecdi Diker tünelinde Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybeden 4 araç çarpıştı. Kaza esnasında en arkada bulunan hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri hafif ticari araçtaki yangını kısa sürede söndürürken hafif şekilde yaralanan bir sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü geçiş sağlanan yolda trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

