Üsküdar'da hareketli dakikalar! Bir kadın feribottan denize düştü: Vatandaşlar seferber oldu

Üsküdar'da, bir feribotta seyahat eden kadın yolcu henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden denize düştü. Talihsiz kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken yaşanan anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda seyreden feribottaki kadın yolcu, henüz bilinmeyen sebeple denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan kadını gören bir vatandaş hemen denize atladı.

CAN SİMİDİ ATILDI

Çevredeki vatandaşlar da can simidi atarak, kadına yardım etmeye çalıştı.

Suya atlayan kişi, kadın yolcuyu yakaladı. Ardından can simidi takılan yolcu bir tekneye çıkarıldı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bilincinin açık olduğu öğrenilen yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

