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  4. Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

09.03.2025 10:53
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Sosyal medyadaki bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Bir teravih namazında kadınlarla erkeklerin yan yana olduğu görüntüler yer aldı. Görüntülerin Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'nde meydana geldiği tespit edilirken Üsküdar Kaymakamlığı olayla ilgili inceleme başlatıp açıklama yaptı.

Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! Kadın-erkek yan yana kılınan namaza inceleme başlatıldı

Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı yönündeki görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

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"GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILDI"

Kaymakamlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntüler paylaşıldığı aktarıldı.

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Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Teravih namazı Üsküdar inceleme
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