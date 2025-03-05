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Üsküdar Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 14:03
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Üsküdar Devlet Hastanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.Yangın sırasında hastanede bulunanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Elektrik kaynaklı olduğu belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Yangın saat 12:00 sıralarında Üsküdar Devlet Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde çıktı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfiaye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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"KOKU GELDİ"

Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında hastanedeki vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Hastalar ekipler tarafında tahliye edildi.Yangın sırasında hastanede bulunan Rıza Koçak "Bizi dışarıya çıkardılar, hastalarımız içerde. Şu anda bir şey yok sadece koku geldi. Duyduğuma göre cihazdaki kablolardan çıkmış." diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın hastane
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