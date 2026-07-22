HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Üsküdar sahilde martılara falçatayla saldırmıştı! Bakın o cani kim çıktı

İstanbul'un Üsküdar falçatayla martılara işkence ettiği iddia edilen Bangladeş uyruklu engelli vatandaş yakalandı. Adamın ülkeye yasa dışı yollarla girdiği ortaya çıkarken, yakalanmasının ardından geri gönderme merkezine götürüldüğü öğrenildi. Sosyal medyada olayın duyulmasının ardından martının kanatlarının kırıldığı ve bacaklarının zarar gördüğü görüntüler infial yarattı.

Üsküdar sahilde martılara falçatayla saldırmıştı! Bakın o cani kim çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde martılara falçatayla işkence yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan şüphelinin Bangladeş uyruklu olduğu ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Üsküdar sahilde martılara falçatayla saldırmıştı! Bakın o cani kim çıktı 1

ŞÜPHELİ ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, Üsküdar'da martıların bacaklarını ve kanatlarını kırdığı öne sürülen engelli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin Bangladeş uyruklu olduğu belirlendi.

YASA DIŞI YOLLARLA GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şahsın kimlik ve göçmenlik durumuna ilişkin yapılan kontrollerde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Üsküdar sahilde martılara falçatayla saldırmıştı! Bakın o cani kim çıktı 2

GERİ GÖNDERİLECEK

Yakalanan şüpheli hakkında idari işlem uygulanırken, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

OLAY SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Üsküdar'da bir martının ağır yaralandığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarda martının kanatlarının kırıldığı ve bacaklarının zarar gördüğü öne sürülmüş, çok sayıda hayvansever sorumlunun bulunarak gerekli işlemlerin yapılmasını istemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antik çağdan kalma üretim yeniden canlandırıldıAntik çağdan kalma üretim yeniden canlandırıldı
Lübnan lideri Trump'a methiyeler dizdi! 'Aferini' kapınca ağzındaki baklayı çıkardıLübnan lideri Trump'a methiyeler dizdi! 'Aferini' kapınca ağzındaki baklayı çıkardı

Anahtar Kelimeler:
Bangladeş işkence martı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.