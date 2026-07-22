Üsküdar sahilde martılara falçatayla saldırmıştı! Bakın o cani kim çıktı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde martılara falçatayla işkence yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan şüphelinin Bangladeş uyruklu olduğu ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, Üsküdar'da martıların bacaklarını ve kanatlarını kırdığı öne sürülen engelli şahıs ekipler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin Bangladeş uyruklu olduğu belirlendi.

YASA DIŞI YOLLARLA GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şahsın kimlik ve göçmenlik durumuna ilişkin yapılan kontrollerde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

GERİ GÖNDERİLECEK

Yakalanan şüpheli hakkında idari işlem uygulanırken, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

OLAY SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Üsküdar'da bir martının ağır yaralandığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Paylaşımlarda martının kanatlarının kırıldığı ve bacaklarının zarar gördüğü öne sürülmüş, çok sayıda hayvansever sorumlunun bulunarak gerekli işlemlerin yapılmasını istemişti.