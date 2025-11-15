HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Üsküdar’da trafik kazası : 2 yaralı

Üsküdar’da bir otomobilin karıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Üsküdar’da trafik kazası : 2 yaralı

Olay Kuzguncuk Mahallesi Paşa Limanı Caddesinde meydana geldi. Beykoz istikametine seyir halindeki F.Ö. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, bir binanın duvarındaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye , İGDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla otomobil içerisinde sıkışan iki kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birisinin vücudundu kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri otomobilin içerisinde alkol şişeleri bulurken, sürücü F. Ö.’yü gözaltına aldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Üsküdar’da trafik kazası : 2 yaralı 1

Üsküdar’da trafik kazası : 2 yaralı 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karagöl Tabiat Parkı’nda sonbahar, renkli görüntüler oluşturduKaragöl Tabiat Parkı’nda sonbahar, renkli görüntüler oluşturdu
Manisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı!Manisa'da feci kaza! Trafik polisi aracı tıra çarptı!

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.